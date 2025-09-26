Milan Napoli Garlando | Conte ha una strategia gesuita imparata alla Juve Il Diavolo è diventato divertente devo chiedere scusa ad Allegri lui è cambiato molto in una cosa

Milan Napoli, Garlando: «Conte ha una strategia imparata alla Juve. Il Diavolo è diventato divertente, devo chiedere scusa ad Allegri.» Luigi Garlando, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, è intervenuto su Radio CRC, nella trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, offrendo un’analisi approfondita sulla Serie A, sul Napoli e sulle dinamiche tattiche degli allenatori più in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Napoli, Garlando: «Conte ha una strategia gesuita imparata alla Juve. Il Diavolo è diventato divertente, devo chiedere scusa ad Allegri, lui è cambiato molto in una cosa»

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

MILAN-NAPOLI, la PROMESSA di Conte ad Allegri: MOSSA SCUDETTO! NUOVO VIDEO https://youtu.be/yhwLpH0yq58 @RiccardoMeloni4 @zullotwit - X Vai su X

Rabiot carica la super sfida col Napoli Il francese lancia il suo pronostico: vittoria "di cortomuso" con un suo gol #SSCNapoli #Rabiot #MilanNapoli #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook

Garlando:”Milan-Napoli sfida scudetto ma il migliore non è Conte e neppure Allegri”. - Napoli vuole difendere il suo tesoro inestimabile, ma sa anche che tutto questo entusiasmo e questa felicità per la partenza in campionato può essere pericolosa e ha paura che la sua ... Secondo 100x100napoli.it

Garlando in vista di Milan Napoli: «Conte ha una strategia gesuita imparata alla Juve. Il Milan è diventato divertente, devo chiedere scusa ad Allegri, lui è cambiato molto ... - Garlando in vista di Milan Napoli: le dichiarazioni del giornalista in vista del prossimo match di campionato Luigi Garlando, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, è intervenuto su Radio CRC, nell ... Segnala juventusnews24.com