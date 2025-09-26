Domenica sera in campo due tecnici che non si incrociano da ben 12 anni, il big match può decidere la vetta della classifica Milan e Napoli fino ad ora sono senza dubbio le squadre che in questo momento stanno emergendo con più forza. La squadra di Conte è prima a punteggio pieno, i rossoneri pagano il ko all’esordio con la Cremonese che in classifica ha generato il gap di 3 lunghezze con i partenopei. Ma i due allenatori restano quelli più in vista, oltre ai più vincenti ed esperti. I due uomini copertina della Serie A ad ora sono loro, Antonio Conte e Massimiliano Allegri che si sfideranno domenica sera, col Diavolo che proverà l’assalto alla vetta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan-Napoli, fuoco e fiamme tra Allegri e Conte: la promessa prima dei big match