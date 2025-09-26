Milan-Napoli è sfida ad alta quota ma entrambe hanno dei punti deboli

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera San Siro ospiterà il big match della quinta giornata tra Milan e Napoli. Allegri e Conte tornano a sfidarsi in Serie A e cercheranno di sfruttare i punti deboli degli avversari. Ecco quali sono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan napoli 232 sfida ad alta quota ma entrambe hanno dei punti deboli

© Gazzetta.it - Milan-Napoli è sfida ad alta quota, ma entrambe hanno dei punti deboli...

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

milan napoli 232 sfidaMilan-Napoli, sfida al top: Allegri per l'aggancio, Conte per la fuga - Napoli &#232; anche la loro sfida, Allegri e Conte, due tecnici dal comune passato juventino oggi radicalmente calati nel contesto rossonero e partenopeo. corrieredellosport.it scrive

milan napoli 232 sfidaMeglio Pulisic o De Bruyne? Tutte le sfide di Milan-Napoli: ecco chi vince (e non vale il pareggio) - La grande sfida di domenica in 11 uno contro uno. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli 232 Sfida