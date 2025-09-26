Milan-Napoli | data ed orario conferenza stampa di Antonio Conte

Ecco quando parlerà il tecnico partenopeo. In vista del match Milan-Napoli, in programma domenica 28 settembre alle ore 20,45 allo stadio San Siro, la Ssc . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Milan-Napoli: data ed orario conferenza stampa di Antonio Conte

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Milan-Napoli è sfida ad alta quota, ma entrambe hanno dei punti deboli... - X Vai su X

Rabiot carica la super sfida col Napoli Il francese lancia il suo pronostico: vittoria "di cortomuso" con un suo gol #SSCNapoli #Rabiot #MilanNapoli #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli, Conte parlerà in conferenza stampa: data e orario - Domenica 28 settembre alle ore 20:45 andrà in scena la sfida tra Milan e Napoli a San Siro: una gara che può definire parecchio il percorso e le intenzioni delle due squadre. Da msn.com

Dove vedere Milan-Napoli in diretta tv e streaming? - Napoli, big match della quinta giornata di Serie A: dove vedere la partita in diretta tv e la copertura streaming. Lo riporta goal.com