Milan-Napoli Conte ha un solo grande dubbio

Luci a San Siro, vestito della festa. Per una partita che non è come le altre, Antonio Conte prepara il suo Napoli migliore. Nonostante l’assenza pesante di Buongiorno, le scelte per la sfida al Milan sembrano quasi definite. Quasi. Perché fino all’ultimo, un dubbio tormenterà le notti del tecnico: chi schierare in porta? La Difesa: riecco Rrahmani, c’è Juan Jesus. L ‘assenza di Alessandro Buongiorno, fuori fino alla sosta, è una tegola pesante. Ma Conte può contare su un’alternativa che è molto più di una riserva: Juan Jesus. Il brasiliano, decisivo nella corsa scudetto della passata stagione, si riprenderà il posto al centro della difesa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Milan-Napoli, Conte ha un solo grande dubbio

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Milan-Napoli: Conte e Allegri preparano lo scacchiere del big match di San Siro #milanpress - X Vai su X

Conte parlerà in conferenza stampa in vista di Milan-Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Napoli con un focus del nostro esperto sulle quote risultato esatto del match di Serie A. Segnala calciomercato.com

Milan Napoli, Garlando: «Conte ha una strategia gesuita imparata alla Juve. Il Diavolo è diventato divertente, devo chiedere scusa ad Allegri, lui è cambiato molto in una cosa» - » Luigi Garlando, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, è inte ... Riporta calcionews24.com