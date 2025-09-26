Milan-Napoli Allegri sorride | Leao in gruppo anche oggi Pienamente recuperato

Pianetamilan.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri sorride: Rafael Leao anche oggi a lavoro con il gruppo in vista di Milan-Napoli. Il portoghese pronto a tornare in campo. Le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli allegri sorrideLeao, Allegri sorride: la buona notizia verso Milan-Napoli - Dopo 38 giorni di assenza, l'attaccante portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo e molto probabilmente sarà disposizione peril big match della quinta gi ... Lo riporta tuttosport.com

milan napoli allegri sorrideMilan Napoli, Capello sicuro: «Sarà una supersfida» - Milan Napoli, Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha commentato la sfida di domenica sera a San Siro: le sue dichiarazioni Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato così ... milannews24.com scrive

