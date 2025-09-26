Milan – Napoli allarme per il calciatore | Conte ha pronta l’alternativa

Apprensione in casa Napoli, un giocatore azzurro è in dubbio per il big match contro i rossoneri: ecco di chi si tratta e le sue condizioni Dopo aver battuto il neo promosso Pisa di Alberto Gilardino, Antonio Conte e i suoi uomini si preparano per il primo vero big match della nuova stagione di Serie A 20252026. Domenica 28 Settembre alle 20.45, andrà in scena a San Siro la super sfida tra Milan e Napoli. I rossoneri, arrivano da un ottimo inizio di campionato, e ritrovano il loro giocatore simbolo, Rafael Leao. Da segnalare, intanto, un’ultim’ora riguardo le condizioni di un azzurro: in dubbio la sua presenza contro il Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

