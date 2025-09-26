Milan l’inserimento di Galliani può creare un effetto Conte ed Allegri sono due strateghi
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonello Gioia, giornalista, su Milan e Napoli. “Allegri confermerà la formazione che ha fatto bene a Udine. L’inserimento di Galliani può creare un effetto, è un’altra componente pro per la squadra. Prima, ci sono altri motivi per cui il colpo Galliani può essere quello giusto e penso alla sfera politica, alla sfera stadio e anche banalmente alle interviste perchè lo scorso anno il Milan faticava a comunicare nel modo giusto perchè non aveva le persone giuste. Due anni fa, Conte aveva fatto un pò di tutto per cercare di venire ad allenare la squadra rossonera, poi la società ha fatto il grande errore di dubitare del carattere di Conte. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: milan - inserimento
Jashari Inter, svelata la verità sull’inserimento dei nerazzurri per strapparlo al Milan: ecco l’idea
Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”
Milan, pericolo Chelsea. Inserimento per Jashari
Alla vigilia del big-match con il AC Milan, mister Kosta Runjaic parla della condizione generale dell'Udinese Calcio 1896 e di come sta procedendo l'inserimento di alcune new entry. Recuperato Bayo, ancora out Lovric Di BARBARA CASTELLINI Riproduz - facebook.com Vai su Facebook
#Akanji, al momento non è stata trovata ancora l'intesa sull'ingaggio. Richieste alte. E l'inserimento del #Tottenham complicata l'affare. Il #Milan ci prova ancora ma valuta pure alternative per la difesa. via @AntoVitiello - X Vai su X
Galliani bis, la clamorosa idea del ritorno al Milan: cosa c'è di vero - Un’indiscrezione eccita il mondo Milan da qualche giorno, ovvero il possibile ritorno di Adriano Galliani nella galassia rossonera. Lo riporta tuttosport.com
Il popolo rossonero riabbraccia Galliani: ritorno clamoroso al Milan - Il poker rifilato al Liverpool in amichevole ha fatto tornare il sorriso ai tifosi del Milan. calciomercato.it scrive