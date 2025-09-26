A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonello Gioia, giornalista, su Milan e Napoli. “Allegri confermerà la formazione che ha fatto bene a Udine. L’inserimento di Galliani può creare un effetto, è un’altra componente pro per la squadra. Prima, ci sono altri motivi per cui il colpo Galliani può essere quello giusto e penso alla sfera politica, alla sfera stadio e anche banalmente alle interviste perchè lo scorso anno il Milan faticava a comunicare nel modo giusto perchè non aveva le persone giuste. Due anni fa, Conte aveva fatto un pò di tutto per cercare di venire ad allenare la squadra rossonera, poi la società ha fatto il grande errore di dubitare del carattere di Conte. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Milan, l’inserimento di Galliani può creare un effetto, Conte ed Allegri sono due strateghi