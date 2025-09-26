Milan | l’attaccante dall’Atletico arriva grazie a Vlahovic le cifre

Passeranno i mesi ma non cambieranno le esigenze del Milan sulla punta, malgrado si sia sbloccato Santi Gimenez. I rossoneri hanno cercato un sostituto di Gimenez per tutta l’estate e lo avrebbero preso a prescindere poi da un’eventuale permanenza che sarebbe comunque arrivata per lui, con o senza l’aggiunta di una punta. Un vero nove il Milan, oltre il Bebote, non l’ha trovato in estate e lo cecherà in futuro, magari già a gennaio. Scegliendo Nkunku, che non è un vero e proprio attaccante centrale, i rossoneri hanno comunque sistemato le cose fino a gennaio, ma sarà nuovo assalto davanti a quella che si presenta per il Milan come occasione di calciomercato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

