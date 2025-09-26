Milan-Fiorentina brutte notizie per Pioli | salterà il match!
Brutte notizie in arrivo per Stefano Pioli. In vista della gara contro il Milan, che sarà il 19 ottobre, l'allenatore dovrà fare a meno di. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - fiorentina
Fiorentina-Dodò: rinnovo sempre più complicato. Contatti con Inter, Juventus e Milan: gli scenari
Pioli atteso venerdì a Firenze: l’ex allenatore del Milan torna alla Fiorentina
Pioli Fiorentina, adesso è ufficiale: l’ex Milan e Al Nassr è il nuovo allenatore del club viola. I dettagli e il comunicato
#SerieA #memories #throwback #picoftheday Milan-Fiorentina, Marco Simone le prova tutte per ostacolare Stefano Pioli - facebook.com Vai su Facebook
Il parere di @EnzoBucchioni su #Milan, #Fiorentina e tanto altro - X Vai su X
Bucchioni: "Milan la grande rivincita di Allegri. La Fiorentina non la capisco" - A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Si legge su m.tuttomercatoweb.com
Infortunio più serio del previsto: salterà pure Milan-Napoli - Brutte notizie arrivano, con comunicato ufficiale, dopo la fuga di notizie degli ultimi giorni in merito all'infortunio di un top player. calciomercato24.com scrive