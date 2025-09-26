Milan Allegri ha già deciso | nuovo bomber e piano anti-Napoli

Le ultime sui rossoneri a due giorni dal big match contro la squadra di Conte Focus sul Milan nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Ospite Antonello Gioia del ‘Corriere dello Sport’: con lui abbiamo parlato molto di Massimiliano Allegri e della svolta data dal livornese alla squadra e a tutto un ambiente reduci da una stagione disastrosa. Siamo davvero in prossimità del big match del ‘Meazza’ contro il Napoli. Allegri contro Conte dodici anni dopo l’ultima volta: il salentino sulla panchina della Juve, il livornese sempre su quella del Milab. A spuntarla fu Conte per 2-0, reti di Carlos Tevez e Fernando Llorente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Allegri ha già deciso: nuovo bomber e piano anti-Napoli

In questa notizia si parla di: milan - allegri

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta

Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Milan, Allegri ha già deciso: Nuovo bomber e piano anti-Napoli NUOVO VIDEO - X Vai su X

CONTE O ALLEGRI? Non è solo #Milan contro #Napoli ma è Conte che ritrova, dopo 12 anni, Allegri. Un passato in comune e lo status di vincenti: chi avrà la meglio? - facebook.com Vai su Facebook

Milan Napoli, Allegri ha già sciolto le riserve? Ultime - Cheek e Nkunku scalpitano Il big match di Serie A tra il Milan e il Napoli si avvicina, e l’attesa per le ... milannews24.com scrive

Allegri ha rimesso in riga il Milan: codice Max a Milanello - Allegri Milan, il livornese ha rimesso in rima il gruppo rossonero: codice Max a Milanello, richieste chiare a Leao e compagni Un anno fa, il Milan era una squadra in piena crisi d’identità, un gruppo ... Da milannews24.com