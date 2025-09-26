Migranti Salvini rilancia la proposta | Permesso di soggiorno a punti come la patente se commetti reati vieni rispedito nel tuo Paese - VIDEO

Non si tratta di una proposta nuova. Lo scorso giugno Salvini aveva dichiarato: "Come Lega stiamo lavorando per aggiornare il "permesso di soggiorno a punti", per revocarlo a chi per esempio commette reati o infrazioni, tradendo la fiducia che l’Italia ha concesso loro" Il vicepremier e minis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Migranti, Salvini rilancia la proposta: "Permesso di soggiorno a punti come la patente, se commetti reati vieni rispedito nel tuo Paese" - VIDEO

In questa notizia si parla di: migranti - salvini

Cutro, a processo i sei ufficiali che non soccorsero il caicco di migranti. Salvini: “Una vergogna”

Migranti, Salvini: Corte Ue scandalosa, cancella sovranità nazionale

Migranti, Salvini: "Sentenza vergognosa, non ci arrendiamo a porte aperte clandestini"

«La mia legge? Salvini la doveva smantellare: ora fa finta di nulla. A Torino in dieci anni più pensionati che lavoratori. Apriamo ai migranti» - facebook.com Vai su Facebook

Ora Salvini vuole un “permesso di soggiorno a punti” per i migranti - Matteo Salvini ha proposto di creare un "permesso di soggiorno a punti" per le persone migranti in Italia: "Se compi reati, ti tolgo i punti ... Segnala fanpage.it

Salvini: "Io e Charlie Kirk le stesse idee, ora un nuovo decreto contro i migranti" - Meloni prende le distanze da Netanyahu e invita le opposizioni a ritrovare un dialogo dopo il caso di ... Secondo huffingtonpost.it