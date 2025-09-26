Migranti la guardia costiera libica torna a sparare contro le ong Sea Watch | Italia e Ue intervengano

La ong Sea Watch denuncia l’attacco di una motovedetta della cosiddetta guardia costiera libica, che la notte del 26 settembre avrebbe aperto il fuoco in acque internazionali contro la nave di soccorso Sea-Watch 5, mentre l’equipaggio stava ultimando il soccorso di 66 persone. La nota della ong: “È la seconda volta in poco tempo che la cosiddetta guardia costiera libica spara contro soccorritori civili in mare. Solo un mese fa, milizie appartenenti alla cosiddetta guardia costiera hanno aperto il fuoco sulla nave di soccorso Ocean Viking di SOS Méditerranée – prosegue la nota -. A sparare è stata la motovedetta libica Corrubia Class 660, ceduta dall’Italia alla cosiddetta guardia costiera libica nel 2018?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migranti, la guardia costiera libica torna a sparare contro le ong. Sea Watch: “Italia e Ue intervengano”

In questa notizia si parla di: migranti - guardia

Lampedusa, il veliero di Arci salva 50 migranti. “La Guardia costiera ignora le nostre richieste”

Grecia, guardia costiera preleva 753 migranti in un giorno

Migranti in mare alla vista della motovedetta tunisina, in 27 salvati dalla guardia costiera

L’accusa della ong Mediterranea: «La guardia costiera libica getta i migranti in mare: li abbiamo filmati» - X Vai su X

Altri sei barconi carichi di migranti sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia costiera, di Frontex e della guardia di finanza. Complessivamente sono 391 le persone sbarcate a Lampedusa, facendo così salire a 685 il numero di arrivi nell'isola. Tutti i m - facebook.com Vai su Facebook

Migranti, la guardia costiera libica torna a sparare contro le ong. Sea Watch: “Italia e Ue intervengano” - "Chiediamo indagini immediate e serie conseguenze da parte dell’Italia e dell'Ue" ... Da ilfattoquotidiano.it

Motovedetta libica fa fuoco contro la Sea Watch che stava soccorrendo 66 migranti: «Ora sanzioni alla Libia» - Il racconto dei volontari della Ong che nel Mediterraneo salvano i profughi Una motovedetta della cosiddetta guardia costiera libica ha sparato proiettili veri contro la nave di soccorso Sea- Lo riporta lasicilia.it