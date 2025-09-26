Migrante congolese fa causa a Frontex ma la perde | l’Agenzia gli chiede un risarcimento di 7.680 euro

Il giovane congolese Jeancy Kimbenga soffre ancora per i traumi subiti durante i respingimenti in mare e ció che ora deve affrontare non aiuta di certo la sua guarigione. Questo ragazzo attualmente in attesa di protezione umanitaria in Francia aveva solo 16 anni quando, l’8 maggio 2020, è entrato per la prima volta nelle acque territoriali greche a bordo di un barcone carico di migranti in cerca di asilo come lui. Ma prima di raggiungere la costa, la Guardia Costiera ellenica, in un’operazione congiunta con Frontex – l’agenzia europea responsabile del controllo delle frontiere marine e terrestri esterne dell’Unione – ha intercettato l’imbarcazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

