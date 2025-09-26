Il decennio dei primi anni 2000 ha rappresentato un periodo di grande fermento nel cinema d’animazione, caratterizzato da produzioni che hanno lasciato un segno duraturo nella storia del settore. In questo arco temporale, si sono alternati successi commerciali e riconoscimenti critici, con alcune pellicole che sono diventate veri e propri classici. L’epoca è stata anche stimolata dall’introduzione del premio Oscar per il miglior film d’animazione, contribuendo a valorizzare ulteriormente le opere più meritevoli. anno 2000: the emperor’s new groove. una stagione di transizione per l’animazione disney. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Migliori film d’animazione degli anni 2000: analisi anno per anno