Microsoft ok al supporto gratis a Windows 10 fino al 2026

Repubblica.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Microsoft ha deciso di estendere gratuitamente il supporto a Windows 10 gratuitamente per tutti gli utenti consumer europei. Per le imprese il supporto, garantito fino a tre anni, resta a pagamento. 🔗 Leggi su Repubblica.it

microsoft ok al supporto gratis a windows 10 fino al 2026

© Repubblica.it - Microsoft, ok al supporto gratis a Windows 10 fino al 2026

In questa notizia si parla di: microsoft - supporto

microsoft ok supporto gratisWindows 10: supporto esteso gratuito in Europa, ma c'è un (fastidioso) requisito da rispettare - Microsoft ha reso noti i dettagli tecnici per l'accesso al programma di supporto esteso Windows 10 nello Spazio Economico Europeo, e c'è un requisito ben specifico da rispettare per mantenere attivi g ... Scrive hwupgrade.it

microsoft ok supporto gratisSupporto esteso per tutti su Windows 10 fino al 2026 | Completamente libero e gratis in UE - Microsoft ha annunciato la possibilità di estendere il supporto anche su Windows 10 oltre il 2025, ma a pagamento. Secondo windowsblogitalia.com

Cerca Video su questo argomento: Microsoft Ok Supporto Gratis