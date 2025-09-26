Microsoft ok al supporto gratis a Windows 10 fino al 2026
Microsoft ha deciso di estendere gratuitamente il supporto a Windows 10 gratuitamente per tutti gli utenti consumer europei. Per le imprese il supporto, garantito fino a tre anni, resta a pagamento. 🔗 Leggi su Repubblica.it
