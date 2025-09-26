Microsoft interrompe rapporti con Israele | stop a utilizzo cloud Azure da parte del Mossad e Idf per sorveglianza di massa palestinesi a Gaza
Microsoft interrompe il contratto Azure con Israele: usato per la sorveglianza di massa dei palestinesi e per i bombardamenti su Gaza e Cisgiordania Microsoft ha ufficializzato di interrompere i rapporti con Israele, almeno in parte. Ha infatti deciso di dare un taglio al contratto con Tel Av. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Microsoft blocca Israele su tecnologia per sorveglianza - Microsoft ha interrotto l'accesso dell'esercito israeliano a una sua tecnologia utilizzata per la gestione di un sistema di sorveglianza che raccoglieva le telefonate dei civili palestinesi effettuate ... Da huffingtonpost.it
Microsoft chiude il contratto con Israele per l'uso di Azure: era impiegato per registrare in massa le chiamate da Gaza - La mail del presidente dell'azienda ottenuta in esclusiva dal Guardian: «Non forniamo tecnologie che facilitino la sorveglianza di massa dei civili». Scrive msn.com