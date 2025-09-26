Microsoft ha bloccato l'accesso a Israele a una sua tecnologia | cosa ha scoperto

Dopo le accuse mosse dal Guardian su presunte violazioni da parte di una sezione del Ministero della Difesa di Israele nell'uso di una tecnologia di Microsoft per operazioni di sorveglianza di massa sulla popolazione civile palestinese, l'azienda ha deciso di debilitare l'accesso all'unità coinvolta ai servizi in questione dopo aver trovato "prove che confermano alcuni elementi riportati dall'articolo del Guardian". 🔗 Leggi su Fanpage.it

