Dopo l'inchiesta giornalistica guidata dal Guardian, Microsoft ha sospeso il servizio di cloud computing che l'esercito israeliano utilizzava per tracciare telefonate e spostamenti di milioni di palestinesi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Microsoft ha ammesso che Israele usava il cloud Azure per intercettare e tracciare milioni di palestinesi

