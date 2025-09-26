Microsoft ha ammesso che Israele usava il cloud Azure per intercettare e tracciare milioni di palestinesi

Wired.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'inchiesta giornalistica guidata dal Guardian, Microsoft ha sospeso il servizio di cloud computing che l'esercito israeliano utilizzava per tracciare telefonate e spostamenti di milioni di palestinesi. 🔗 Leggi su Wired.it

microsoft ha ammesso che israele usava il cloud azure per intercettare e tracciare milioni di palestinesi

© Wired.it - Microsoft ha ammesso che Israele usava il cloud Azure per intercettare e tracciare milioni di palestinesi

In questa notizia si parla di: microsoft - ammesso

microsoft ha ammesso israeleMicrosoft ha ammesso che Israele usava il cloud Azure per intercettare e tracciare milioni di palestinesi - Dopo l'inchiesta del Guardian, Microsoft ha sospeso il servizio di cloud computing che Israele utilizzava per tracciare telefonate e spostamenti di milioni di palestinesi ... Segnala wired.it

microsoft ha ammesso israeleMicrosoft blocca Israele dall'uso della tecnologia per la sorveglianza - Microsoft ha interrotto l'accesso dell'esercito israeliano a una sua tecnologia utilizzata per la gestione di un sistema di sorveglianza che raccoglieva le telefonate dei civili palestinesi effettuate ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Microsoft Ha Ammesso Israele