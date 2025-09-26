Microsoft blocca l’utilizzo del cloud Azure all’esercito israeliano

Microsoft ha interrotto l’accesso di alcune tecnologie dell’esercito israeliano, segnando la prima volta in cui un gigante dell’high tech rompe almeno parzialmente con Tel Aviv per questioni legate alla sorveglianza di massa del popolo palestinese. La decisione riguarda l’unità 8200, l’agenzia d’élite dell’ intelligence militare israeliana, che utilizzava il cloud Azure di Microsoft per archiviare milioni di dati sensibili di civili palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. L’esercito israeliano aveva archiviato 8.000 terabyte di dati sensibili. Secondo quanto rivelato da un’inchiesta congiunta di The Guardian, +972 Magazine e Local Call, l’unità 8200 aveva trasferito fino a 8. 🔗 Leggi su Lettera43.it

