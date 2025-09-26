Michele Spotti ha conquistato la Deutsche Oper

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele Spotti, direttore d’orchestra nato artisticamente al Rossini Opera Festival è stato nominato Principal Guest Conductor della Deutsche Oper di Berlino, uno dei più prestigiosi teatri lirici della scena europea. Un riconoscimento che ha trovato vasta eco nel mondo del teatro d’opera. Spotti, che già ricopriva l’incarico di direttore musicale dell’Opera e dell’Orchestra Filarmonica di Marsiglia, è una delle bacchette più amate nel panorama internazionale e in particolare al Rof dove è stato protagonista in almeno nove edizioni (l’ultima nel 2024 ne l’Equivoco stravagante nell’allestimento di Moshe Leiser e Patrice Caurier). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

michele spotti ha conquistato la deutsche oper

© Ilrestodelcarlino.it - Michele Spotti ha conquistato la Deutsche Oper

In questa notizia si parla di: michele - spotti

Uno “Chevalier“ in Brianza. La Francia assegna l’onorificenza al direttore Michele Spotti

Michele Spotti nominato “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres”: il giovane direttore d’orchestra italiano premiato in Francia

Michele Spotti riceve una delle più alte onorificenze dello Stato francese

michele spotti ha conquistatoMichele Spotti ha conquistato la Deutsche Oper - Michele Spotti, direttore d’orchestra nato artisticamente al Rossini Opera Festival è stato nominato Principal Guest Conductor della Deutsche Oper di Berlino, uno dei più prestigiosi teatri lirici del ... msn.com scrive

michele spotti ha conquistatoMichele Spotti principal guest conductor Deutsche Oper Berlino - Michele Spotti è stato nominato oggi Principal Guest Conductor (direttore ospite principale) della Deutsche Oper di Berlino. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Michele Spotti Ha Conquistato