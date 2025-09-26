Michele Spotti ha conquistato la Deutsche Oper
Michele Spotti, direttore d’orchestra nato artisticamente al Rossini Opera Festival è stato nominato Principal Guest Conductor della Deutsche Oper di Berlino, uno dei più prestigiosi teatri lirici della scena europea. Un riconoscimento che ha trovato vasta eco nel mondo del teatro d’opera. Spotti, che già ricopriva l’incarico di direttore musicale dell’Opera e dell’Orchestra Filarmonica di Marsiglia, è una delle bacchette più amate nel panorama internazionale e in particolare al Rof dove è stato protagonista in almeno nove edizioni (l’ultima nel 2024 ne l’Equivoco stravagante nell’allestimento di Moshe Leiser e Patrice Caurier). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
