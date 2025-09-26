Michele D’Angelo il docente italiano detenuto da agosto in un carcere in Albania | ecco cosa è successo

È detenuto da quasi due mesi nella prigione di Fier, in AlbaniaMichele D’Angelo, 44 anni, docente di biologia all’ Università dell’Aquila e volto noto della comunità accademica. Le autorità albanesi gli contestano la « violazione delle norme sulla circolazione » e « l’abbandono del veicolo » per un incidente stradale nel quale è stato coinvolto, ma i contorni della vicenda non sono ancora definiti. L’ateneo aquilano e le istituzioni italiane attendono spiegazioni ufficiali e chiarimenti sul trattamento riservato al docente, ma per il deputato abruzzese  Luciano D’Alfonso  (Pd), che avrebbe parlato con il presidente albanese Begaj, si tratterebbe di una «misura cautelare sproporzionata». 🔗 Leggi su Open.online

