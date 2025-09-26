Michael Jackson ci ha violentato ora vogliamo 400 milioni di dollari | Wade Robson e James Safechuck all’attacco e gli eredi tremano per il patrimonio

Wade Robson e James Safechuck, i due uomini che hanno accusato Michael Jackson di abusi sessuali, hanno avanzato una richiesta di risarcimento pari a 400 milioni di dollari nell’ambito della causa civile ancora in corso contro il patrimonio del cantante. La cifra è stata resa nota da John Branca e John McClain, esecutori testamentari dell’Estate di Jackson, in un documento depositato il 15 settembre presso il tribunale. I due hanno sottolineato che la gestione delle spese legali è indispensabile per difendere l’eredità del cantante e hanno avvertito che la mancanza di fondi avrebbe conseguenze significative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

