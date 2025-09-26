Michael Jackson ci ha violentato ora vogliamo 400 milioni di dollari | Wade Robson e James Safechuck all’attacco e gli eredi tremano per il patrimonio

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wade Robson e James Safechuck, i due uomini che hanno accusato Michael Jackson di abusi sessuali, hanno avanzato una richiesta di risarcimento pari a 400 milioni di dollari nell’ambito della causa civile ancora in corso contro il patrimonio del cantante. La cifra è stata resa nota da John Branca e John McClain, esecutori testamentari dell’Estate di Jackson, in un documento depositato il 15 settembre presso il tribunale. I due hanno sottolineato che la gestione delle spese legali è indispensabile per difendere l’eredità del cantante e hanno avvertito che la mancanza di fondi avrebbe conseguenze significative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

michael jackson ci ha violentato ora vogliamo 400 milioni di dollari wade robson e james safechuck all8217attacco e gli eredi tremano per il patrimonio

© Ilfattoquotidiano.it - “Michael Jackson ci ha violentato, ora vogliamo 400 milioni di dollari”: Wade Robson e James Safechuck all’attacco e gli eredi tremano per il patrimonio

In questa notizia si parla di: michael - jackson

Michael Jackson, non c’è pace per il biopic sul Re del Pop: data d’uscita posticipata ancora

Perché michael jackson ha escluso un grande successo dalla setlist del suo tour

Justin Bieber è tornato alla musica ed è più “figo” che mai: un album degno erede di Michael Jackson

michael jackson ha violentato“Michael Jackson ci ha violentato, ora vogliamo 400 milioni di dollari”: Wade Robson e James Safechuck all’attacco e gli eredi tremano per il patrimonio - Gli accusatori di abusi Wade Robson e James Safechuck chiedono un risarcimento che potrebbe portare al fallimento l'eredità di Jackson ... Da ilfattoquotidiano.it

michael jackson ha violentato«Michael Jackson ha abusato di noi», due presunte vittime chiedono un risarcimento da milioni di euro - L'accusa al “re del pop” di abusi su minori ha per anni scosso il mondo musicale. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Michael Jackson Ha Violentato