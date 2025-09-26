Mia mamma mi abbandonò in un casale e sparì ho sofferto di anoressia e bulimia pesavo 38 chili Sono rimasta con il viso paralizzato per un filler | parla Michela Ferrante
“Pesavo 38 chili per 180 centimetri di altezza. Ero allo sbando”. A parlare è la modella Michela Ferrante, che giovedì, a 41 anni, è tornata a sfilare alla Milano Fashion Week per Pin Up Stars. In un’intervista al Corriere della Ser a, racconta una vita di battaglie vinte: dall’abbandono della madre all’ anoressia, fino a un intervento estetico che le ha paralizzato il volto. La sua lezione: “Se c’è stata una luce per me, può esserci per chiunque”. La sua vita, dice, “è stata sempre in salita”. La prima, devastante, è arrivata a dieci anni. “Era la vigilia di Natale quando la mia vita si spezzò. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mamma - abbandon
Scuola Marconi allagata, il grido disperato di una mamma che racconta paura, abbandono e vergogna «Oggi dentro di me si è spezzato qualcosa. Quando ho letto il messaggio della rappresentante sul gruppo WhatsApp che annunciava l’evacuazione della s - facebook.com Vai su Facebook
La mamma di Cristina Pagliarulo, la donna di 41 anni morta al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno dopo 40 ore di abbandono su una barella, ha provato a parlare col governatore De Luca. Ecco come ha reagito il presidente della regione #Campa - X Vai su X
Proiezione "Mia" con l'attrice Greta Gasbarri a Casale Alba 2 - Casale open aiur 2024 presenta la proiezione di "Mia" con Greta Gasbarri Venerdì 28 giugno 2024 dalle 20. Secondo romatoday.it