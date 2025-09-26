Mia mamma mi abbandonò in un casale e sparì ho sofferto di anoressia e bulimia pesavo 38 chili Sono rimasta con il viso paralizzato per un filler | parla Michela Ferrante

“Pesavo 38 chili per 180 centimetri di altezza. Ero allo sbando”. A parlare è la modella Michela Ferrante, che giovedì, a 41 anni, è tornata a sfilare alla Milano Fashion Week per Pin Up Stars. In un’intervista al Corriere della Ser a, racconta una vita di battaglie vinte: dall’abbandono della madre all’ anoressia, fino a un intervento estetico che le ha paralizzato il volto. La sua lezione: “Se c’è stata una luce per me, può esserci per chiunque”. La sua vita, dice, “è stata sempre in salita”. La prima, devastante, è arrivata a dieci anni. “Era la vigilia di Natale quando la mia vita si spezzò. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

