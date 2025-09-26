Mi viene costantemente criticato il corpo Io non mi sono mai permessa perché so che è una cosa che non si fa È da maleducati | Giulia Stabile si sfoga

“Mi viene costantemente criticato il corpo. Io non mi sono mai permessa di criticare il corpo di nessuna ma perché so che è una cosa che non si fa. È da maleducati”. Così Giulia Stabile, che sabato 27 settembre torna alla conduzione di “Tu Si Qui Vales ” su Canale 5 in prima serata. La ballerina e conduttrice ha denunciato ancora una volta il bodyshaming che subisce sui social con un video: “Uno non si deve permettere di commentare il corpo di nessuno perché penso che il rapporto che ogni persona ha con il proprio corpo sia uno dei più belli ma anche uno dei più difficili. Ogni corpo racconta una storia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi viene costantemente criticato il corpo. Io non mi sono mai permessa perché so che è una cosa che non si fa. È da maleducati”: Giulia Stabile si sfoga

