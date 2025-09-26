Mi sentivo sessualizzata non mi servono più le protesi al seno | l’annuncio di Alyssa Milano

Alyssa Milano ha deciso di rimuovere le protesi al seno. L’attrice 52enne lo ha annunciato mercoledì 24 settembre su Instagram, direttamente dallo studio del chirurgo plastico Tim Neavin, spiegando i motivi della scelta. “Oggi sto rilasciando quelle false narrazioni, le parti di me che in realtà non erano parti di me. Sto lasciando andare il corpo che è stato sessualizzato, che è stato abusato, che credevo fosse necessario per essere attraente; per essere amata; per avere successo; per essere felice. E così facendo, spero di liberare mia figlia Bella dal sentire quelle stesse pretese malsane”, ha scritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it