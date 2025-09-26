Prato, 26 settembre 2025 - “Questa sera la Sala Consiliare è più bella che mai, illuminata dai vostri sorrisi e dal vostro entusiasmo” – con queste parole il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai ha dato il via a “Mi merito una festa”, la cerimonia dedicata alla premiazione degli studenti degli Istituti superiori pratesi. Un appuntamento promosso ogni anno dalla Provincia per celebrare e valorizzare il merito scolastico. A consegnare le pergamene a 156 diplomati eccellenti, in un clima di grande festa, sono stati il presidente della Provincia, il consigliere provinciale Ettore Franchi, l’assessora del Comune di Montemurlo Antonella Baiano, il vicesindaco del Comune di Vaiano Davide Puccianti, l’assessora del Comune di Poggio a Caiano Patrizia Cataldi e i dirigenti scolastici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Mi merito una festa’: premiati 156 studenti eccellenti di Prato