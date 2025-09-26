Mi ha colpito aiuto Choc in Rai l’inviata aggredita durante il servizio | puro terrore

Un nuovo episodio di violenza contro un’inviata televisiva ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza di chi lavora nell’informazione. Dopo il caso di Rajae Bezzaz, aggredita nei mesi scorsi, ieri sera una troupe è stata nuovamente vittima di un attacco durante la realizzazione di un reportage. La giornalista stava documentando la presenza delle cosiddette baby gang, gruppi di giovani che da tempo vengono segnalati come fonte di degrado e insicurezza in diverse città italiane, in particolare nei centri urbani. >> “Pezzo di m.”. Uomini e Donne, superato il limite: insulti in diretta tv Il programma ha dedicato uno spazio proprio a questo fenomeno, parlando di “bande armate vere e proprie” e sottolineando la crescita costante dei reati commessi da minorenni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

