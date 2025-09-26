Mi ha colpito aiuto Choc in Rai l’inviata aggredita durante il servizio | puro terrore
Un nuovo episodio di violenza contro un’inviata televisiva ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza di chi lavora nell’informazione. Dopo il caso di Rajae Bezzaz, aggredita nei mesi scorsi, ieri sera una troupe è stata nuovamente vittima di un attacco durante la realizzazione di un reportage. La giornalista stava documentando la presenza delle cosiddette baby gang, gruppi di giovani che da tempo vengono segnalati come fonte di degrado e insicurezza in diverse città italiane, in particolare nei centri urbani. >> “Pezzo di m.”. Uomini e Donne, superato il limite: insulti in diretta tv Il programma ha dedicato uno spazio proprio a questo fenomeno, parlando di “bande armate vere e proprie” e sottolineando la crescita costante dei reati commessi da minorenni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: colpito - aiuto
Marco Zampilli muore colpito da un fulmine, la madre chiede aiuto: “Troppe spese e tasse per il locale”
Terremoto 6.0 in Afghanistan, oltre 620 morti e centinaia di feriti: colpito l'Est del Paese. I talebani chiedono l'aiuto internazionale
Terremoto 6.0 in Afghanistan, oltre 800 morti e centinaia di feriti: colpito l'Est del Paese. I talebani chiedono l'aiuto internazionale
Ci vorrebbero 1000 Andrea !!!! GRAZIE !!! Disponibilità di aiuto per chi è stato colpito dall’alluvione in Brianza Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Garro e scrivo questo messaggio perché sento il bisogno di rendermi utile in questo momento difficile per tante fa - facebook.com Vai su Facebook
Colpito col #taser e #morto in #ospedale a #ReggioEmilia, i testimoni: «Era fuori di sé, chiedeva aiuto e si è lanciato dalla finestra» - X Vai su X
Sanremo, il video choc del disabile pestato. I due giovani (arrestati) lo fotografano dopo averlo massacrato: «Bene ragazzi, sembra morto» - Fermato, accerchiato e colpito senza pietà in diverse parti del corpo, anche in volto, con calci e pugni, e con sedie in plastica prese dal dehor di un bar. Da ilmessaggero.it