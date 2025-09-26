Mi avevano riconosciuta ero la stessa di prima! Ecco la bellezza dei bambini Non interessa come sei ma chi sei
Bebe Vio ha trasformato una prova estrema come l'amputazione di braccia e gambe in un simbolo di forza e rinascita. In un'intervista al Corriere della Sera, la campionessa paralimpica, si racconta senza filtri: « Pensavo che i bambini avessero paura di me, di come ero cambiata». Un racconto, il suo, che intreccia resilienza, il ricordo di momenti speciali con Giorgio Armani e un impegno instancabile per l'inclusione attraverso lo sport e i bambini.
