L’asilo nido Anatroccolo di via Einaudi a Castel Maggiore compie 50 anni. E per festeggiare il prestigioso traguardo, sabato, l’amministrazione comunale ha pensato di organizzare una festa rivolta ai cittadini. "Non è da tutti i giorni – spiega in una nota il Comune – che un nido compia 50 anni, visto che fu realizzato nel 1975. E pensando a questo ragguardevole compleanno subito ci è venuto in mente di legare con un filo immaginario il nido alla nuova biblioteca; perché da sempre il nido partecipa al progetto ‘Nati per Leggere’. E la lettura di albi illustrati è uno dei punti forti delle proposte rivolti ai bambini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mezzo secolo di pappe e nanne. Festa all’asilo nido Anatroccolo