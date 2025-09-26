Mezza gamba spaccata e piena di lividi Sophie Codegoni incidente davanti a tutti

Milano torna a brillare sotto i riflettori della moda. La Fashion Week è in pieno fermento e tra sfilate, eventi esclusivi e ospiti internazionali non mancano gli imprevisti. A raccontarne uno, con grande autoironia, è stata Sophie Codegoni, che ha trasformato una caduta rovinosa in mezzo alla strada in un episodio da condividere con i suoi 1,2 milioni di follower su Instagram. La giovane, ormai volto noto del panorama social e televisivo, non è nuova all’attenzione dei media. Ex tronista di Uomini e Donne, modella e content creator, negli ultimi mesi aveva purtroppo occupato le cronache per vicende più dolorose legate allo stalking subito dall’ex compagno Alessandro Basciano, padre della piccola Cèline Blue. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it