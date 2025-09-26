Metti i like e ti paghiamo studentessa di Mantova truffata per migliaia di euro | come è stata raggirata

Studentessa mantovana truffata online con la promessa di guadagni facili: tre denunciati tra Milano e Cuneo, persi 4.000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

"Metti i like e ti paghiamo", studentessa di Mantova truffata per migliaia di euro: come è stata raggirata - Studentessa mantovana truffata online con la promessa di guadagni facili: tre denunciati tra Milano e Cuneo, persi 4.000 euro.

