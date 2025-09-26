Metro C Colosseo e Porta Metronia diventano musei sotterranei | quando saranno inaugurate le due nuove fermate
A Roma, la metropolitana incontra spesso la storia. E finalmente aprono due nuove attesissime fermate della Metro C: Colosseo e Porta Metronia, che si preparano a trasformarsi in veri e propri musei sotterranei, nei quali la modernità dei trasporti si mette in dialogo con la grandezza dell’antichità romana. Saranno spazi unici, capaci di raccontare ai passeggeri — ogni giorno — secoli di storia e di civiltà sepolta, riportata alla luce dagli scavi archeologici. LEGGI ANCHE:– Roma, tutti fotografano il Pantheon ma il vero mistero è il cervo con la croce accanto: cosa simboleggia Metro C Colosseo e Porta Metronia: quando apre la stazione-museo sotto i Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Funweek.it
