Metro C Colosseo e Porta Metronia diventano musei sotterranei | quando saranno inaugurate le due nuove fermate

A Roma, la metropolitana incontra spesso la storia. E finalmente aprono due nuove attesissime fermate della Metro C: Colosseo e Porta Metronia, che si preparano a trasformarsi in veri e propri musei sotterranei, nei quali la modernità dei trasporti si mette in dialogo con la grandezza dell'antichità romana. Saranno spazi unici, capaci di raccontare ai passeggeri — ogni giorno — secoli di storia e di civiltà sepolta, riportata alla luce dagli scavi archeologici. Metro C Colosseo e Porta Metronia: quando apre la stazione-museo sotto i Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Funweek.it