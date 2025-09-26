Metro C Colosseo e Porta Metronia diventano musei sotterranei | quando saranno inaugurate le due nuove fermate

Funweek.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, la metropolitana incontra spesso la storia. E finalmente aprono due nuove attesissime fermate della Metro C: Colosseo e Porta Metronia, che si preparano a trasformarsi in veri e propri musei sotterranei, nei quali la modernità dei trasporti si mette in dialogo con la grandezza dell’antichità romana. Saranno spazi unici, capaci di raccontare ai passeggeri — ogni giorno — secoli di storia e di civiltà sepolta, riportata alla luce dagli scavi archeologici. LEGGI ANCHE:– Roma, tutti fotografano il Pantheon ma il vero mistero è il cervo con la croce accanto: cosa simboleggia Metro C Colosseo e Porta Metronia: quando apre la stazione-museo sotto i Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: metro - colosseo

Metro C, nelle nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia si allestiscono i musei

Metro C chiusa fino al 27 luglio per lavori di prolungamento verso il Colosseo

Metro C direzione Colosseo, tornano in servizio i treni per il Giubileo dei Giovani

Stazioni Colosseo e Porta Metronia della metro C: è ufficiale la data di apertura - Succederà a partire dal prossimo 8 dicembre quando apriranno, finalmente, due nuove fermate Porta Metronia e Colosseo. Scrive romatoday.it

metro c colosseo portaRoma. Colosseo e Porta Metronia, le nuove stazioni-museo in arrivo l’8 dicembre - L'apertura delle nuove stazioni della Metro coincide non solo con la fine dell’anno giubilare ma anche con l’inizio delle festività natalizie ... Riporta romait.it

Cerca Video su questo argomento: Metro C Colosseo Porta