Metro 1 sfondata la galleria tra Garibaldi e Centro Direzionale ANM | Rischiata una strage

Un buco nella galleria della Metro Linea 1, tra Garibaldi e Centro Direzionale, con caduta di detriti e acqua sui binari avrebbe provocato il rallentamento delle corse dei convogli metropolitani. A darne notizia alcuni cittadini al presidente della Commissione infrastrutture del Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

