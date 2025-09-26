Meteo week end incerto ma domenica torna il sole

Parmatoday.it | 26 set 2025

A Parma oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

