Meteo svolta d’autunno | temperature in calo e rovesci tra Sicilia e Calabria

Feedpress.me | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio definitivo al caldo, ingresso diffuso di condizioni pienamente autunnali con temperature frizzanti e neve in montagna. Dopo una tregua nel week-end, da martedì è atteso un nuovo ciclone dalla Russia. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Le temperature minime sono scese in pianura fino 8-9°C, la neve ha spolverato le Alpi fino ai 1500 metri, soprattutto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

meteo svolta d8217autunno temperature in calo e rovesci tra sicilia e calabria

© Feedpress.me - Meteo, svolta d’autunno: temperature in calo e rovesci tra Sicilia e Calabria

In questa notizia si parla di: meteo - svolta

Meteo Toscana, nella morsa dell’afa. Ma c’è una data per la svolta

Roma, svolta meteo: stop al caldo, temperature giù

Ondata di afa record. Presto la svolta meteo. Cosa succede nei cantieri

meteo svolta d8217autunno temperatureMeteo, svolta d’autunno: temperature in calo e rovesci tra Sicilia e Calabria - Sicilia e Calabria al centro del maltempo con piogge diffuse e temperature in calo. Riporta msn.com

meteo svolta d8217autunno temperatureLa SVOLTA autunnale ha un protagonista: il crollo delle temperature. Scopriamo di quanto scenderanno - Crollo termico in arrivo: dal 23 settembre piogge, temporali e fine del caldo anomalo in Italia. Riporta meteogiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Svolta D8217autunno Temperature