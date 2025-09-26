Meteo probabile ondata di freddo in arrivo
"All'orizzonte si intravede l'ennesimo cambio di circolazione, che avverrà a metà della prossima settimana". Gli specialisti di Perugia Meteo anticipano l'ipotesi di un calo delle temperature e perfino il rischio di una prima neve sull'Appennino a metà della prossima settimana. "La maggior parte.
Meteo, le previsioni del Consorzio LaMMA: "Fra sabato e domenica nuove piogge su parte della Toscana". "A seguire, probabile rinforzo di un'area di alta pressione di matrice subtropicale con temperature in aumento su valori al di sopra delle medie"
#meteo #FVG Cielo sereno o poco nuvoloso per velature con venti a regime di brezza. Dal pomeriggio sarà probabile maggiore nuvolosità.
Meteo: ecco perché l'ondata di freddo di inizio Ottobre arriverà davvero - Vi abbiamo parlato in questo articolo di una potenziale ondata di freddo ...
Meteo: Prossima Settimana, severa ondata di Maltempo punta l'Italia, poi scenario quasi invernale - Lunedì 29 Settembre, a dire il vero, il meteo ci regalerà una dolce illusione, proponendoci una ritrovata, seppur fragile, stabilità atmosferica, la quale, almeno in parte, si confermerà anche nell'ul ...