Meteo probabile ondata di freddo in arrivo

“All'orizzonte si intravede l'ennesimo cambio di circolazione, che avverrà a metà della prossima settimana”. Gli specialisti di Perugia Meteo anticipano l'ipotesi di un calo delle temperature e perfino il rischio di una prima neve sull'Appennino a metà della prossima settimana. "La maggior parte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

