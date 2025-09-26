Meteo le previsioni in Campania per venerdì 26 settembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 26 settembre 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3414m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3423m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

