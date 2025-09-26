Meteo del weekend | Italia divisa in due tra sole e pioggia Temperature in calo

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le regioni dove ci sarà bel tempo e quelle in cui, invece, una perturbazione porterà anche temporali forti. Anche il termometro scenderà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

meteo del weekend italia divisa in due tra sole e pioggia temperature in calo

© Gazzetta.it - Meteo del weekend: Italia divisa in due, tra sole e pioggia. Temperature in calo

In questa notizia si parla di: meteo - weekend

