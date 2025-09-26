Meteo arriva l’autunno | temperature in calo addio al caldo

Periodicodaily.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il freddo quando meno te lo aspetti. Settembre 2025 porta neve in montagna e temperature minime frizzanti prima del tempo. Dopo 3 giorni con temporali e allagamenti e una fase più asciutta e localmente anche soleggiata, nel weekend è atteso un nuovo peggioramento del meteo. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de IlMeteo.it, conferma una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meteo - arriva

Previsioni meteo, arriva la perturbazione atlantica: in settimana attesi forti temporali

Meteo Giuliacci: Caldo e afa? Finisce tutto: ecco quando arriva la tempesta

Nelle Marche si bolle (ma c'è l'allerta meteo prorogata): oggi 41 gradi a Osimo, weekend da bollino rosso totale per l'afa. Ma poi arriva l'aria più fresca

meteo arriva l8217autunno temperatureMeteo, l'annuncio di Giuliacci: "Autunno in arrivo con piogge e temporali". La previsione - A dare una risposta al quesito sul meteo è Mario Giuliacci, apparso in un video sul proprio ... Scrive iltempo.it

meteo arriva l8217autunno temperatureMeteo, arriva l’autunno in Italia con temporali e un brusco calo delle temperature: le previsioni - Il caldo estivo lascia spazio all'arrivo dell'autunno da Nord a Sud. Riporta meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Arriva L8217autunno Temperature