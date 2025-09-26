Meteo aria fredda in arrivo dopo weekend tra sole e piogge | ecco dove Le previsioni

Nell'ultimo weekend di settembre l'instabilità si estende all'Adriatico e al Sud con piogge e acquazzoni sparsi specie domenica. Con l'arrivo della prossima settimana i metereologi mostrano l'arrivo di aria piuttosto fredda che entro l'inizio di ottobre potrebbe portare un brusco calo termico e anche neve sulle montagne. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, aria fredda in arrivo dopo weekend tra sole e piogge: ecco dove. Le previsioni

Meteo: breve tregua a inizio settimana, poi tornano maltempo e aria fredda. La tendenza da lunedì 29 - Parentesi più stabile tra lunedì 29 settembre e martedì 30, ma nei giorni successivi vivremo un'altra fase con maltempo e aria fredda! Lo riporta meteo.it

Meteo Temperature: Aria fredda in arrivo, scenderemo addirittura sotto i 10°C! Vediamo dove - climatico sull’Italia in questi giorni è fortemente influenzato da una circolazione ciclonica, con il cuore del vortice posizionato tra l’area alpina e la Francia. Segnala ilmeteo.it