Le previsioni meteorologiche per il prossimo fine settimana suggeriscono che l’Italia dovrà fare i conti con un tempo instabile e condizioni atmosferiche variabili. Non si tratta di una semplice giornata di pioggia: i fenomeni previsti hanno il potenziale di creare disagi locali e richiedono attenzione, soprattutto in alcune regioni più vulnerabili. La Protezione Civile ha già diramato il bollettino di allerta, con codici arancione e giallo, che anticipano temporali e rischio idrogeologico in diversi angoli della Penisola. Leggi anche: Treno si schianta contro un camion, vagoni un fiamme: inferno di fuoco Allerta meteo Lombardia: rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meteo, allerta per domani 27 settembre: le regioni a rischio