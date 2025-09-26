Mestre in una scuola elementare solo dieci italiani su 61 allievi | è polemica

Molti genitori stanno trasferendo i figli altrove: "Si è arrivati a creare un ghetto. La maggior parte dei bambini non conosce la nostra lingua ed è impossibile discutere di integrazione". Il caso arriva in Comune. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mestre, in una scuola elementare solo dieci italiani su 61 allievi: è polemica

In questa notizia si parla di: mestre - scuola

Scuola elementare Mestre: 61 bambini iscritti, un solo italiano

Mestre, in una scuola elementare è italiano un allievo su 61: è polemica

Mestre, la scuola elementare dove su 61 bambini solo due sono italiani da più generazioni: «L'integrazione è un boomerang» - X Vai su X

Ambientare un bimbo nella nuova scuola significa stringere legami di fiducia. Mamme, papà, mestre, educatrici e bimbi tessono insieme gli intrecci di questi legami, perchè diventino rete sicura, accogliente e gioiosa. - facebook.com Vai su Facebook

Mestre, in una scuola elementare solo dieci italiani su 61 allievi: è polemica - Su 61 iscritti solo un quinto ha la cittadinanza, circa una decina, e di questi solo uno ha i genitori italiani da ... Da msn.com

In una scuola elementare un italiano su 61 scolari, polemica a Mestre - Un solo italiano, una decina invece se si considerano anche gli italiani di seconda generazione, risultano tra i 61 iscritti alla prima elementare in una scuola di Mestre, facendo così inalberare ... Riporta ansa.it