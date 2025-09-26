Mestre in una scuola elementare è italiano un allievo su 61 | è polemica

Molti genitori stanno trasferendo i figli altrove: "Si è arrivati a creare un ghetto. La maggior parte dei bambini non conosce la nostra lingua ed è impossibile discutere di integrazione". Il caso arriva in Comune. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

