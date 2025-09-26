Messico 14enne muore dopo una protesi al seno e un lifting ai glutei | Al padre hanno detto | Colpa del Covid

Gli interventi estetici sarebbero stati praticati senza il consenso del genitore, che ha scoperto la verità solo al funerale della figlia. Ad operare la giovane sarebbe stato il nuovo compagno della madre, un chirurgo plastico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Messico, 14enne muore dopo una protesi al seno e un lifting ai glutei | Al padre hanno detto: "Colpa del Covid"

