Messaggio shock di Stefano Bandecchi su Gaza | Non esistono i 20mila bambini morti Coro di dissenso | Parole ripugnanti e spregevoli

Ternitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo intervento del sindaco di Terni Stefano Bandecchi sulla situazione israelo-palestinese, tema che spesso affronta sul proprio canale Instagram. Questa volta però le dure parole sono diventate subito virali sia in città che su canali nazionali.Il primo cittadino ha scritto testualmente: "20. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: messaggio - shock

“Buttati dalla terrazza”: messaggio shock alla dama di Uomini e Donne durante il compleanno

Messaggio shock contro i lupi: "Costretti ad avvelenarli con le esche"

Messaggio shock contro i lupi: "Costretti ad avvelenarli con le esche"

Bandecchi sfida destra e sinistra: al via la campagna elettorale in Campania - Stefano Bandecchi presenta a Napoli la sua campagna per la presidenza della Regione Campania, attaccando il reddito di cittadinanza e lanciando le proposte di Dimensione Bandecchi. Lo riporta tag24.it

messaggio shock stefano bandecchiScontro Bonelli-Bandecchi, il deputato di Avs: "Ora ho paura..." - Nelle ultime ore si è registrato un botta e risposta tra Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, e Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare. Come scrive tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Messaggio Shock Stefano Bandecchi