Merz vuole usare gli asset russi per un prestito di 140 miliardi a Kyiv
“L’Europa oggi è messa alla prova più di quanto lo sia mai stata nella storia recente” e “per rompere il giochino cinico” di Vladimir Putin, e la sua strategia del “prender tempo”,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: merz - vuole
Rebus Renania: Merz vuole allontanare AfD, i Verdi cercano una ragione esistenziale - X Vai su X
La provincia di Bolzano vuole adottare una tassa di soggiorno per i cani delle persone che visitano il territorio. Se approvata, la legge introdurrebbe anche una tassa per i residenti proprietari di cani: - facebook.com Vai su Facebook
Merz vuole usare gli asset russi per un prestito di 140 miliardi a Kyiv - Il cancelliere tedesco propone una cessione temporanea da parte dell'Ue per sostenere l’Ucraina, usando come garanzia i beni russi congelati. Da ilfoglio.it
Berlino cambia rotta: Merz apre all’uso degli asset russi per un maxi prestito da 140 miliardi all’Ucraina - Il cancelliere tedesco spinge per un prestito da 140 miliardi all'Ucraina garantito dalle riserve russe congelate in Europa ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it