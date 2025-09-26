Sono prontamente arrivate le difese ed elogi per le prestazioni di Meret, spesso e volentieri al centro di critiche e polemiche Alex Meret, portiere azzurro e di due Scudetti, è come sempre al centro di diverse critiche, anche se ha salvato gli azzurri in più di un’occasione nell’ultima sfida contro il Pisa. Quest’anno il portiere italiano non sembra essere titolare certo, vista anche la concorrenza con Milinkovic-Savic. L’estremo difensore arrivato dal Torino metterà sicuramente in serie difficoltà Antonio Conte con le scelte di formazione, ma il tecnico su questo si è già espresso. In base all’avversario, si sceglierà il portiere titolare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Meret al centro delle critiche? Arrivano difese ed elogi per lui: parole al miele per il portiere