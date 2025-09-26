Merendine del supermercato la classifica Altroconsumo | un marchio storico al primo posto delusioni in coda Top e flop

Fanno bene o fanno male? Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare, diceva George Bernard Shaw. E vale anche per le merendine, che non sono. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Merendine del supermercato, la classifica Altroconsumo: un marchio storico al primo posto, delusioni in coda. Top e flop

In questa notizia si parla di: merendine - supermercato

Paolo e Francesca sono già in missione speciale: trovare le merendine perfette per affrontare la scuola Nei Supermercati Oddo c’è l’imbarazzo della scelta… e voi, quale merenda scegliete per i vostri piccoli studenti? Via A. Diaz 36, Via G. Piccione26, Vai su Facebook

Merendine confezionate: solo 2 su 250 sono “accettabili” (e una è famosissima), la nuova classifica di Altroconsumo - Altroconsumo ha aggiornato il test su 250 merendine e se ne salvano solo due: Pangoccioli Mulino Bianco e il tortino Esselunga ... Come scrive greenme.it

Dove conviene fare la spesa nel 2025: la classifica dei supermercati e discount più economici secondo Altroconsumo - Altroconsumo ha pubblicato la nuova classifica 2025 dei supermercati e discount più convenienti d’Italia. Riporta blitzquotidiano.it