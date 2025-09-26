Mercato Juventus uno dei difensori monitorati da più tempo potrebbe andare in quel top club | l’infortunio complica i piani cosa sta succedendo

Mercato Juventus, uno dei difensori monitorati da più tempo potrebbe giocare in quel campionato. Un grave infortunio in casa del Liverpool rischia di complicare i piani di calciomercato Juve. Secondo le indiscrezioni riportate dal portale inglese TeamTalk, i Reds avrebbero individuato in Marc Guehi, giocatore del Crystal Palace e obiettivo bianconero, il rinforzo ideale per la finestra di gennaio. La necessità del club inglese di intervenire sul mercato è nata dalla sfortuna. Il gravissimo infortunio occorso al giovane difensore italiano Giovanni Leoni, che ha riportato la rottura del legamento crociato, ha creato un vuoto nel reparto arretrato di Arne Slot. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, uno dei difensori monitorati da più tempo potrebbe andare in quel top club: l’infortunio complica i piani, cosa sta succedendo

Mercato Juventus, niente da fare per quel colpo in difesa: continuerà la sua carriera in Premier League. La rivelazione sull’obiettivo - Mercato Juventus, sta sfumando un possibile colpo per la difesa: il centrale avrebbe deciso di trasferirsi al Liverpool a fine stagione La strategia è chiara, rodata e da sempre uno dei punti di forza ... juventusnews24.com scrive

Ceccarini: "Juve, monitorato Bernardo Silva. Milinkovic-Savic possibile occasione" - Sulle pagine di "TMW", Nicolò Ceccarini fa il punto sulle prossime manovre di mercato della Juventus: "La Juventus guarda già al futuro. Scrive tuttojuve.com